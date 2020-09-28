Происшествия

За угрозу убить подростка житель Дедовичей отработает 200 часов

34-летнего жителя Дедовичей суд отправил на обязательные работы сроком на 200 часов за угрозу убийством подростку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

28 июля около 15.30 мужчина возле дома №17 по улице Октябрьской в Дедовичах схватил несовершеннолетнего ребенка за горло в области кадыка и угрожал ему убийством.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Приговор суда не вступил в законную силу.