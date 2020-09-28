Происшествия

Житель Псковского района обокрал гараж в Моглино

В Моглино из гаража похитили бензопилу, сварочный аппарат и генератор. Ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В краже подозревается ранее судимый житель Псковского района 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков похищенное изъято, проводится расследование.

В деревне Карпово Островского района в период с 24 по 25 сентября от одного из домов был похищен велосипед. Возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Это 47-летний безработный и судимый местный житель. Велосипед изъят.

А в поселке Дедовичи с 25 по 28 сентября из квартиры дома по улице Энергетиков через незапертую дверь похитили мобильный телефон и продукты. Подозреваемый установлен, им оказался безработный, судимый местный житель 1999 года рождения. Телефон обнаружен и изъят. Ведется следствие.