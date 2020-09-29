Пропавшего больше года назад жителя Середки ищет полиция

Полиция Псковского района продолжает поиски 78-летнего Владимира Антонова, пропавшего 6 апреля 2019 года.
В апреле мужчина ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Он страдает потерей памяти.
По поступившим в полицию данным, его видели недалеко от Середки, в окрестностях деревень Полибино и Мельницы.
Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.
Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.
Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.