Происшествия

Пскович украл с витрины бара две бутылки водки

Пскович украл с витрины бара две бутылки водки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Кража произошла 29 сентября в 5:50 в баре на улице Народной.

28 сентября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 60-летнего мужчину, который похитил из торгового зала бутылку коньяка.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.