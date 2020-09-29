Происшествия

Пассажирка обокрала дальнобойщика по пути из Острова в Псков

Пассажирка обокрала дальнобойщика по пути из Острова в Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 23 сентября водитель большегрузного автомобиля «Мерседес-Бенц» подвез некую гражданку из Острова в Псков. В областном центре попутчица с шофером распрощалась. А он, в свою очередь, вскоре обнаружил, что пассажирка ушла не с пустыми руками. У мужчины пропал сотовый телефон. Более того, позднее с использованием этого телефона с банковской карты было снято более 30 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшему.

Пскович обратился за помощью к стражам порядка. Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась безработная, ранее судимая жительница Пскова 1988 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.