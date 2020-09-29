Происшествия

Военного историка приговорили к 13 годам колонии строгого режима за растление дочери

Главе карельского отделения правозащитной организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву, известному по исследованию массовых захоронений времен Большого террора, ужесточили приговор по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Суд первой инстанции назначил Дмитриеву 3,5 года колонии, теперь историку Верховным судом Карелии назначено 13 лет колонии строгого режима.

По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. Весь процесс проходил в закрытом режиме.

Уголовные дела об изготовлении порнографии и развратных действиях завели в 2016 году из-за девяти фотографий с голой дочерью Дмитриева в возрасте трех, четырех и шести лет. По словам историка, первые четыре снимка он сделал по просьбе дочери, еще четыре - когда у той заболело в паху, последнюю - после того, как та почувствовала дискомфорт в паху, покатавшись на пони.

Ему также вменяли хранение оружия из-за куска ствола от старого охотничьего ружья.

В 2018 году Дмитриева оправдали по делу, возбужденному из-за снимков, и назначили 2,5 года ограничения свободы по статье о хранении оружия. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили.

Вскоре историка отправили в СИЗО по новому уголовному делу - о насильственных действиях сексуального характера. Подсудимый объяснял, что проверял сухость белья, так как дочь болела энурезом. Как отмечало издание, выписки из больницы подтверждают, что она лечилась от заболевания.

Правозащитный центр «Мемориал» уже заявил в СМИ о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека на решение Верховного суда о пересмотре дела Дмитриева. По мнению правозащитников, «обвинения сфабрикованные, процесс абсолютно политически мотивированый».

Член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе считает решение Верховного суда «абсолютно беспрецедентным». По его мнению, 13 лет - «это смертный приговор для пожилого человека».