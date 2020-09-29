Происшествия

На 12 лет отправится в колонию житель Усвятского района за убийство бывшего мужа своей жены

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Усвятского района, обвиняемого в совершении убийства, умышленного причинения смерти другому человеку и неправомерном завладении автомобилем и без цели его хищения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором Невельского районного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 166 УК РФ.

В суде установлено, что 2 апреля в период времени с 9.00 до 9.41 в помещении квартиры одного из домов по ул. Центральной в деревне Узкое у нетрезвого мужчины возник умысел убить бывшего мужа своей жены из-за того, что тот преревновал ее. Он умышленно нанес потерпевшему два удара ножом под правую лопатку и в правую часть грудной клетки. Второй удар оказался для потерпевшего смертельным, поскольку были повреждены легкое и грудная аорта.

После убийства подозреваемый решил завладеть автомобилем марки «Фольксваген Пассат», принадлежащим потерпевшему. Разбив кирпичом стекла в передних дверях машины, он сел за руль и, немного проехав по улице Центральной, был задержан сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, в том числе особо опасный рецидив преступлений, суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы. Наказание виновному следует отбывать в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.