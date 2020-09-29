Происшествия

Невельчанин осужден к реальному сроку за два факта угрозы убийством

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в двух эпизодах совершения угрозы убийством. Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 12 августа около 22.30 мужчина после совместного распития спиртного на кухне дома в Невеле, во время ссоры с сожительницей накинул ей на шею шнур из полимерного материала и закричал: «Я тебя убью!», сдавив шею потерпевшей. Угрозу убийством она восприняла как реальную, поскольку сожитель был очень пьян, агрессивен и душил ее шнуром.

На следующий вечер, опять после совместного распития спиртных напитков, он совершил еще одну угрозу убийством сожительницы, уже при помощи ножа.

Из материалов дела усматривалось, что виновный ранее был судим за аналогичное преступление, приговорен к обязательным работам, но затем данное наказание было заменено на лишение свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 27 марта мужчина был освобожден по отбытии наказания из ИК-2 п. Крюки.

Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, и за побои. Штрафы не оплачены, административная ответственность не погашена.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине окончательное наказание в виде 5 месяцев лишения свободы.

Наказание осужденному следует отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.