Происшествия

Пожилой мужчина пропал в Великолукском районе

80-летнего жителя деревни Плаксино Великолукского района Виктора Яковлева разыскивают на территории муниципалитета. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

25 сентября Виктор Яковлев ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, лысый, глаза голубые. Особые приметы: носит седые усы и бороду.

Был одет в коричневую шерстяную кофту, красную футболку, черные спортивные штаны, желтые тапки и синюю кепку.

Пропавший нуждается в медицинской помощи. Значимую информацию можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.