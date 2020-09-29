Происшествия

Два пожара за сутки произошли на Вокзальной, 46 в Пскове

Два пожара произошли за сутки в многоквартирном доме №46 на улице Вокзальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило 29 сентября в 18:11. Одна из квартир закопчена, в комнате огнем повреждено гидроизоляционное покрытие. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ. Эвакуировано 10 человек, пострадавших нет.

30 сентября в 2:18 в указанном доме снова произошел пожар. В одной из квартир огнем повреждены шкаф и стена, комната закопчена. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Эвакуировано 10 человек.