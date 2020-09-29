Происшествия

Более 400 совершенных организованными группами преступлений раскрыли в Псковской области

За восемь месяцев текущего года УМВД и УФСБ России по Псковской области раскрыли 417 преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (в 2019 году - 167, в 2018 году - 75). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суды направили уголовные дела по обвинению семи человек в совершении 58 преступлений в составе организованных групп, а также по обвинению 26 человек в совершении 479 преступлений в составе преступного сообщества.

Большая часть преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, связана с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, уточнили в пресс-службе.

Соответствующие статистические данные озвучили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона по борьбе с преступностью, которое состоялось в областной прокуратуре.

Прокурор области Иван Грибов выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на устойчивую динамику увеличения количества изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также числа установленных лиц, совершавших преступления в указанной сфере, действенных результатов по выявлению фигурантов, занимающихся их крупными поставками на территорию области, и организаторов совершения таких преступлений бесконтактным способом не имеется.

Кроме того, отсутствуют результаты работы по выявлению и пресечению коррупционных связей участников преступных организаций с представителями органов власти.

Иван Грибов отметил, что не выстроена целенаправленная и планомерная борьба с организованной преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности, кредитно-финансовой системы, лесопромышленного комплекса, а также информационно-телекоммуникационных технологий, на которые приходится значительное число зарегистрированных преступлений (1 556).

Также нуждаются в усилении оперативные позиции правоохранительных органов по противодействию преступлениям, связанным с умышленным уничтожением или повреждением имущества граждан путем поджога, отметили в ведомстве. За 8 месяцев более половины таких преступлений (17 из 33) остались нераскрытыми.

Участники совещания выработали меры, направленные на повышение эффективности работы правоохранительных органов региона по противодействию преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными сообществами, добавили в пресс-службе.