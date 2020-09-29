Происшествия

Более 50 млн рублей отдали дистанционным мошенникам псковичи с начала года

На территории Псковской области ежедневно регистрируются факты совершения дистанционных хищений денег с использованием мобильной телефонной связи и сети Интернет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сегодня это негативное явление приобрело тревожные масштабы. Все больше жителей городов и сельских поселений становятся жертвами злоумышленников», - отметили в ведомстве.

Общий суммарный ущерб от дистанционных хищений на территории Псковской области с начала года составил более 50 миллионов рублей.