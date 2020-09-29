Происшествия

Росгвардейцы поймали укравшего бытовую химию псковича

Росгвардейцы задержали жителя Пскова, укравшего из магазина продукты питания и бытовую химию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 сентября около 8.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы поймали псковича, который пронес товары, не заплатив за них. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.