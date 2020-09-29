Происшествия

Французский солод не попал через Псковскую область на пивоваренный завод

Ввоз 23 тонн ячменного и пшеничного солода запретили сотрудники Россельхознадзора на таможенному посту в деревне Бурачки Себежского района, на российско-латвийском участке границы. Партия французского зерна следовала из Латвии в адрес пивоваренного завода, расположенного в Набережных Челнах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Государственный инспектор установил, что в фитосанитарном сертификате не заполнена графа «дополнительная декларация», содержащая информацию о производстве подкарантинной продукции в зоне, местах, участках, свободных от карантинных организмов. Таким образом, сертификат не подтверждает соответствие партии солода предъявленным карантинным фитосанитарным требованиям.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.