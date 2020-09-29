Происшествия

Жительница Палкино попалась на фиктивной прописке иностранцев

В поселке Палкино установлена местная жительница, подозреваемая в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся сведениям, в августе в квартире дома по улице Набережной в поселке Палкино местная жительница 1966 года рождения фиктивно зарегистрировала двух граждан Республики Узбекистан и гражданина Республики Таджикистан. Она дала признательные показания. По данному факту полицией проводится проверка.

В связи с этим полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.