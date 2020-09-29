Происшествия

Великолучанина будут судить за угрозу жене топором при рубке мяса

Великолучанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что в июле у мужчины произошел конфликт с супругой на бытовой почве. Она отказалась дать ему деньги на спиртное. В ходе обвиняемый, держа в руке топор, которым до конфликта рубил мясо, и находясь на незначительном расстоянии от супруги, замахнулся им, при этом высказал угрозу убийством, которую потерпевшая восприняла реально.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкцией части 1 статьи 119 УК РФ за совершение данного преступления предусмотрены альтернативные виды наказания, такие, как: обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, ограничение свободы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на срок до двух лет.