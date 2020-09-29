В Великих Луках «снятие порчи» закончилось приговором

Жительница Великолукского района цыганской национальности осуждена за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.
В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница под предлогом совершения обряда «снятия порчи» получила от пенсионерки 3 000 рублей, с которыми в последующем скрылась.
Мировой суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, великолучанке назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.