Происшествия

В Великих Луках «снятие порчи» закончилось приговором

Жительница Великолукского района цыганской национальности осуждена за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница под предлогом совершения обряда «снятия порчи» получила от пенсионерки 3 000 рублей, с которыми в последующем скрылась.

Мировой суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, великолучанке назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.