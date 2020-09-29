Происшествия

Ударивший ножом своего брата великолучанин предстанет перед судом

Житель Великих Лук обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему брату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что в июле у мужчины произошел конфликт на бытовой почве со своим братом. Во время ссоры он взял кухонный нож и нанес им брату один удар по шее.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкцией пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ за совершение этого предусмотрены альтернативные виды наказания: обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на срок до двух лет.