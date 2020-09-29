Происшествия

Пскович доверился незнакомцу и лишился более 230 тысяч рублей

Пскович доверился незнакомцу и после общения с ним лишился более 230 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 28 сентября 39-летней псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления кредита обманным путем завладел деньгами горожанки в сумме 100 тысяч рублей.

В тот же день по аналогичной мошеннической схеме 25-летний житель областного центра после общения с мнимым сотрудником банка не досчитался на своем счете 238 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Еще одной жертвой дистанционного мошенника стал житель Великих Лук 1965 года рождения. Ему тоже позвонил неизвестный мужчина, который представился банковским служащим. Он предложил обезопасить великолучанина от попыток незаконного оформления на него кредита. Горожанин доверился звонившему и в итоге перевел через банкомат на указанные ему номера 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.