Происшествия

Великолучанина будут судить за продажу найденного телефона

Житель Великих Лук обвиняется в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в начале апреля мужчина в компании своих знакомых распивал спиртные напитки. Во время застолья он вышел из дома и увидел на земле мобильный телефон. Обвиняемый поднял мобильный телефон и, предполагая, что тот принадлежит кому-то из его компании, забрал его себе.

Затем он продал мобильный телефон своему знакомому. Позже его вернули потерпевшему.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Мобильный телефон вернули потерпевшему. Санкцией части 1 статьи 158 УК РФ за совершение данного преступления предусмотрены альтернативные виды наказания: штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до четырех месяцев, лишение свободы на срок до двух лет.