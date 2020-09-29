Происшествия

Пять лет длилось расследование смертельного столкновения катера с опорой моста в центре Пскова

Завершено расследование уголовного дела по факту смертельного столкновения катера на реке Великой с опорой Ольгинского моста в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

В августе 2015 года катер под управлением нетрезвого обвиняемого, который не имел удостоверения на право управления маломерным судном и двигался от устья реки Псковы в фарватере реки Великой в сторону Ольгинского моста в Пскове с тремя пассажирами на борту, столкнулся с передней частью катера с бетонной опорой Ольгинского моста.

В результате столкновения двое пассажиров получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия, еще один пассажир получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело по части 3 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.