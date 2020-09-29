Происшествия

16 газовых баллонов эвакуировано при пожаре в Псковском районе

Пожар произошел 30 сентября в деревне Толбица Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел гараж 6 на 6 метров. Причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. Эвакуировано 16 газовых баллонов.

В 9.10 в деревне Орша Новоржевского района сгорела кровля бесхозного строения. Помещение выгорело изнутри. Причина - аварийный режим работы электропроводки. Спасен жилой дом, 5 надворных построек, эвакуировано 3 газовых баллона.

Еще один пожар случился 1 октября в 3.30 на улице Замковой в Себеже. В помещении котельной в жилом доме загорелся мусор. Причина - аварийный режим работы электрооборудования.