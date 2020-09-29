Происшествия

Кражи водоразборной колонки и строительных лесов раскрыли псковские полицейские

В Стругах Красных раскрыта кража водоразборной колонки из складского помещения по улице Советской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, в ее совершении подозревается безработный мужчина 1966 года рождения. Ведется проверка.

А в деревне Борисовичи Псковского района в период с 25 по 29 сентября от павильона насосной станции были похищены строительные леса. Выяснилось, что их украл житель Псковского района 1964 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. По данному факту тоже проводится проверка.

В Пскове от дома по улице Алехина был похищен рюкзак с одеждой, банковской картой, деньгами и документами. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый - безработный, ранее неоднократно судимый пскович 1990 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Кроме того, по версии следствия, 27 сентября из дома в деревне Еремеево Великолукского района через незапертую входную дверь была совершена кража бензопилы. В совершении этого преступления подозревается 38-летний безработный, судимый житель Великолукского района. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенная бензопила изъята.

В Невеле стражи порядка раскрыли кражу сотового телефона из автомашины «Лада Калина», стоявшей на улице Комсомольской. В краже подозревается не работающий, судимый местный житель 1995 года рождения. Похищенный телефон изъят. Ведется следствие.