Происшествия

Жительница Новосокольнического района оштрафована за оскорбление полицейского

Жительница Новосокольнического района привлечена к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд признал 44-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что 25 апреля она пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Находясь во дворе многоквартирного дома №24 по улице Трофимова в деревне Маево, местная жительница выразила недовольство действиями участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Новосокольнический» и высказала в его адрес оскорбления в неприличной форме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.