Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шпаргалка для дам: все о раке груди
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Как выбрать домашнего питомца
стабильный источник дохода
Чистая вода - помощь иммунитету
Кредиты с господдержкой для бизнеса
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Корытовский парк письмо губернатору
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Гонки по вертикали
От ручного управления к системе
Драйвер для агрария
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Телефон прямого эфира 56-73-72
Господдержка в Псковской области
 
 
 
ещё Происшествия 29.09.2020 13:054 Пассажирка обокрала дальнобойщика по пути из Острова в Псков 01.10.2020 10:370 Массовое осквернение могил произошло в Порховском районе 01.10.2020 10:270 Росгвардейцы задержали укравшего продукты питания великолучанина 01.10.2020 09:440 Жительница Новосокольнического района оштрафована за оскорбление полицейского 01.10.2020 09:330 Кражи водоразборной колонки и строительных лесов раскрыли псковские полицейские 01.10.2020 08:520 16 газовых баллонов эвакуировано при пожаре в Псковском районе
 
 
 
Самое популярное 30.09.2020 10:1623 Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос 30.09.2020 14:4824 Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября 24.09.2020 10:234 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области 28.09.2020 13:280 В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты 24.09.2020 12:509 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Жительница Новосокольнического района оштрафована за оскорбление полицейского

01.10.2020 09:44|ПсковКомментариев: 0

Жительница Новосокольнического района привлечена к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд признал 44-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что 25 апреля она пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Находясь во дворе многоквартирного дома №24 по улице Трофимова в деревне Маево, местная жительница выразила недовольство действиями участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Новосокольнический» и высказала в его адрес оскорбления в неприличной форме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.    

Теги: #Новосокольнический район #прокуратура псковской области #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 349 человек
01.10.2020, 10:370 Массовое осквернение могил произошло в Порховском районе 01.10.2020, 10:340 Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека 01.10.2020, 10:270 Росгвардейцы задержали укравшего продукты питания великолучанина 01.10.2020, 10:230 Правительство продлило программу туристического кешбэка
01.10.2020, 10:210 Актер из «ДМБ» скончался после Пушкинского фестиваля в Пскове 01.10.2020, 10:000 В Пскове «дорожный отряд» отремонтирует улицу Инженерную за 31 млн рублей 01.10.2020, 09:520 Какие законы вступают в силу в октябре 01.10.2020, 09:440 Жительница Новосокольнического района оштрафована за оскорбление полицейского
01.10.2020, 09:330 Кражи водоразборной колонки и строительных лесов раскрыли псковские полицейские 01.10.2020, 09:1610 Навальный сделал первое заявление после комы 01.10.2020, 09:000 В России отмечают Международный день пожилых людей 01.10.2020, 08:520 16 газовых баллонов эвакуировано при пожаре в Псковском районе
01.10.2020, 08:474 Боеспособность России сочли лучшей со времен холодной войны 01.10.2020, 08:384 Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом 01.10.2020, 08:230 Россиянам зададут новые вопросы на переписи населения 01.10.2020, 08:090 Любимый учитель влияет на выбор профессии, показал опрос
01.10.2020, 08:000 Псковичи примут участие в заседании клуба «АстроЛуга» 01.10.2020, 07:450 Посвященная торговым связям Выборга и Пскова выставка откроется 16 октября 01.10.2020, 07:363 Навязчивые звонки предлагают блокировать после жалоб абонентов 01.10.2020, 07:220 Коронавирус оказался смертоноснее испанского гриппа
01.10.2020, 07:100 В Псковской области публика оценила новую работу «Пушкинской школы» Владимира Рецептера 01.10.2020, 07:000 Россияне смогут снижать налог на недвижимость на треть 30.09.2020, 23:123 Еще 38 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области 30.09.2020, 22:440 Петр Крупеня поздравил с юбилеем псковичку - труженицу тыла
30.09.2020, 22:130 Псковская Росгвардия напоминает о переносе сроков продления лицензий 30.09.2020, 21:490 В Пскове пресечено незаконное складирование строительного мусора в контейнер для ТКО 30.09.2020, 21:350 Сотрудники псковского УФСИН задержали «сбежавших» осужденных 30.09.2020, 21:080 Псковские юристы презентовали брошюру «Алгоритм решения правовых проблем»
30.09.2020, 20:427 Инфляция в России осталась на нулевом уровне вторую неделю подряд 30.09.2020, 20:212 24% жителей Псковской области не пользовались интернетом в 2019 году 30.09.2020, 20:090 Перевод пенсий и социальных выплат на карту «Мир» продлен до конца года 30.09.2020, 20:010 Фасад отремонтирован в многоквартирном доме на Мирной, 4а в Пскове
30.09.2020, 19:440 «Автотим Псков» приглашает на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей SKODA 30.09.2020, 19:361 Детские площадки паспортизируют в Пскове 30.09.2020, 19:240 Курс рубля резко пошел вверх 30.09.2020, 19:003 Михаил Ведерников: Развитие волонтерства - приоритетное направление молодежной политики в Псковской области
30.09.2020, 18:520 Россиян предупредили о росте цен на пиво из-за спорных нововведений 30.09.2020, 18:420 Почта России доставит более 100 открыток с Пушкинского театрального фестиваля 30.09.2020, 18:350 Участников общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» наградили в Пскове 30.09.2020, 18:330 Прекрасное далеко: псковские школьники поделились своим видением настоящего и будущего искусственного интеллекта
30.09.2020, 18:244 Ликвидация ГУПов и МУПов — вред или благо? 30.09.2020, 18:170 Псковичи в октябре смогут сделать прививку от гриппа возле «Ленты» и «Маяка» 30.09.2020, 18:100 Скидки на молоко, кефир, снежок и творог «Прасковья Молочкова» действуют в «Магнитах» до 6 октября 30.09.2020, 18:020 Великолучанина будут судить за продажу найденного телефона
30.09.2020, 18:010 Георгий Василевич: Театр - искусство прилюдное 30.09.2020, 17:540 До 20 градусов тепла будет в Псковской области в первый день октября 30.09.2020, 17:405 Александр Седунов о поддержке педагогов и новациях в системе образования 30.09.2020, 17:390 «Пушкинская школа» в следующем сезоне познакомит зрителей с шекспировскими королями
30.09.2020, 17:342 Единороссы представят пакет поправок в Лесной кодекс 30.09.2020, 17:320 Цифровая оборонная сила 30.09.2020, 17:231 В Локнянском районе арестовали два трактора за долги 30.09.2020, 17:216 Псковичей приглашают на «День Скобаря»
30.09.2020, 17:171 Старая Ладога и легендарный монастырь: октябрьский тур для псковичей 30.09.2020, 17:140 «Уроки цифры» пройдут в школах Псковской области 30.09.2020, 17:060 240 часов отработает пойманный пьяным за рулем великолучанин 30.09.2020, 17:010 К звездам
30.09.2020, 16:410 Общественный пресс-центр ПЛН: Безопасность на псковских дорогах 30.09.2020, 16:371 Вера Емельянова: Мы пытаемся не сорвать реализацию национальных проектов 30.09.2020, 16:248 Печоры могут вырасти из моногорода в территорию опережающего развития 30.09.2020, 16:121 Власти не планируют строить геронтологический центр в Пскове
30.09.2020, 16:0615 Псковский губернатор пообещал зеркальный ответ на просьбы сорвавших отопительный сезон глав районов 30.09.2020, 16:000 Для развития моногорода Печоры приглашают предпринимателей со всей страны 30.09.2020, 15:540 Пскович доверился незнакомцу и лишился более 230 тысяч рублей 30.09.2020, 15:490 Меружан Вермишян сообщил о формализме в работе Совета по межнациональным отношениям
30.09.2020, 15:460 Ударивший ножом своего брата великолучанин предстанет перед судом 30.09.2020, 15:420 Возле храма Николая Чудотворца в Любятово устранена утечка газа 30.09.2020, 15:400 Автомобиль «Сузуки» опрокинулся в кювет в Пыталовском районе 30.09.2020, 15:390 Развивать добровольчество планируют в Псковской области
30.09.2020, 15:340 19-летняя девушка пропала в Псковской области 30.09.2020, 15:332 Пять лет длилось расследование смертельного столкновения катера с опорой моста в центре Пскова 30.09.2020, 15:310 Последнюю в этом сезоне мойку автобусных остановок провели в Пскове 30.09.2020, 15:290 360 фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области нуждаются в модернизации
30.09.2020, 15:280 От развития добрососедских отношений выиграют жители Псковской области и Белоруссии - Александр Козловский 30.09.2020, 15:100 В Пскове ДТП у стадиона «Машиностроитель» затрудняет движение 30.09.2020, 15:030 «Дом Советов» с Верой Емельяновой. ВИДЕО 30.09.2020, 15:020 Семья из Cанкт-Петербурга пострадала в ДТП в Псковском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.