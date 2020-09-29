Происшествия

В Палкинском районе собаки держат в страхе местное население

Стая из 10-15 бездомных собак держит в страхе жителей Палкино. Такое заявление опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

По словам местной жительницы, животные создают угрозу жизни и здоровью как взрослых, так и детей. «Ведут себя агрессивно, гавкают и рычат на прохожих, нападают на домашних животных, проходящих мимо кошек и собак. Указанные собаки не проходили обязательной вакцинации от бешенства, что также создает опасность для жизни и здоровья людей и угрожает распространением опасного для жизни заболевания», - написала женщина.

Органы местной власти, по ее словам, на обращения не реагируют и «дают одни отписки». «Прошу принять меры по отлову и стерилизации собак», - добавила она.

Ответственной за разрешение сложившейся ситуации назначили председателя комитета по ветеринарии Псковской области Веру Баданину.