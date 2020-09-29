Происшествия

Псковичка оставила без денег и шуб женщин из разных регионов России

Жительница Пскова подозревается в совершении серии интернет-мошенничеств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 27-летняя безработная псковичка в период с февраля по сентябрь этого года под предлогом продажи меховых изделий завладела деньгами потерпевших в сумме около 300 тысяч рублей. С женщинами, желающими приобрести шубы, она общалась в социальной сети.

«Подозреваемая действовала по простой и проверенной злоумышленниками на практике схеме: размещала в социальных сетях объявления о продаже шуб, требовала за них у клиенток предоплату. Заказчицы деньги переводили. Однако никаких шуб так и не получали», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время полиции известно уже о более чем пятнадцати потерпевших из разных регионов страны. Ведется проверка.