Происшествия

Повредивший газовую трубу в Середке тракторист заплатит штраф

В Псковском районе тракторист, повредивший газовую трубу, заплатит штраф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что работник МП Псковского района «Коммунальные услуги» повредил газовую трубу низкого давления, что привело к аварии в газораспределительной сети и, как следствие, отсутствию газоснабжения в Середке.

Тракторист признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.10 КоАП РФ (повреждение газопровода по неосторожности), ему назначен штраф в размере 1 тыс. рублей.