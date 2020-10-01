Происшествия

Говядину и мясные консервы не пропустили пограничники в Псковскую область

Псковские пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения на территорию области мясной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Долосцы Себежского района пограничники остановили для проверки документов микроавтобус «Мерседес» с прицепом, за рулем которого находился 58-летний иностранец. В ходе осмотра автомобиля выяснилось, что в багажном отсеке, под промышленными металлическими щетками, укрыто более 1700 килограмм мясных консервов.

В районе населенного пункта Залоги Невельского района псковские пограничники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали два автомобиля УАЗ, которые следовали скрытно, для чего выбрали маршрут по объездным проселочным дорогам. В багажных отделениях транспортных средств находилось в общей сложности порядка 2,5 тонн свежего мяса говядины, продукция перевозилась в антисанитарных условиях. Установить происхождение мяса не удалось, поскольку товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз, как и в первом случае, отсутствовали.

По предварительной оценке, общая стоимость всей мясной продукции составила более миллиона рублей.

Задержанный груз в установленном законодательством РФ порядке переданы специалистам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.