Происшествия

Россиянина насмерть придавило окном в Турции

Российский турист, отдыхавший в отеле Турции вместе с семьей, погиб в номере при странных обстоятельствах. Об этом его родственники рассказали «НТР 24», пишет «Лента».

По данным издания, 55-летний житель Нижнекамского района, Татарстан, прилетел в отпуск с дочерью и женой. Путешественники заселились в комнату под мансардой, где было установлено автоматическое окно.

Как вспоминает супруга погибшего, в один из дней отдыха внезапно это окно опустилось по неизвестной причине и насмерть придавило голову ее мужу — турист задохнулся и скончался на месте.

Родственницы погибшего утверждают, что механизм был неисправным, однако представители гостиницы не хотят идти им навстречу и отказываются помогать. «Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай — он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, потому мы станем делать повторное вскрытие в России», - пояснила дочь туриста, добавив, что теперь им требуются большие деньги на адвокатов.

При этом собеседница телеканала выразила опасения по поводу того, что тело погибшего забальзамируют в Турции и тогда вскрытие уже не покажет истинной причины его кончины.