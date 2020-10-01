Происшествия

Штраф получил комбриг Балтфлота, заставлявший подчиненных строить дом в Псковской области

Командир 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота Андрей Лазуткин полтора года использовал подчиненных для строительства дома для родственников в Псковской области. Возбужденное в отношении него по статье о злоупотреблении должностными полномочиями уголовное дело было прекращено после того, как он провел военно-патриотическое занятие в своей части, пишет «Коммерсант».

Суд установил, что в октябре 2018 года, действуя «из корыстной заинтересованности» и «стремясь путем совершения неправомерных действий» получить для себя освобождение от имущественных затрат, связанных с выполнением работ по строительству дома своим родственникам на берегу Теплого озера в деревне Чудские Заходы Псковской области, он отправил на стройку двух старших прапорщиков. Они провели там почти два года и продолжали заниматься строительством даже в период пандемии коронавируса. Прапорщики трудились на стройке до июня 2020 года, хотя, согласно записям в книге временно отсутствующего и временного прибывающего в воинскую часть личного состава, оставались на службе в Балтийске.

Лазуткин полностью признал свою вину в злоупотреблениях, а причиненный своими преступными действиями вред, как сказано в судебном решении, «загладил» проведенными с военнослужащими занятиями «об уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий», которые и так были включены в план военно-политической работы войсковой части, пишет издание.

Учитывая то, что преступление не тяжкое, подсудимый первый раз привлекается к уголовной ответственности, имеет положительную характеристику и заслуги перед Родиной (участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирии), его оштрафовали на 35 тысяч рублей.