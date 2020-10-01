Происшествия

Гдовича будут судить за кражу бензинового генератора из сарая дачницы

Жителя деревни Подборовье Гдовского района будут судить за кражу из сарая дачницы, проживающей в Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

В ночь на 22 июня в деревне Подборовье злоумышленник зашел в сарай дачницы 1969 года рождения, дверь которого была открыта, и украл оттуда бензиновый электрогенератор стоимостью более 11 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 стати 158 УК РФ (кража из хранилища). В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Обвиняемый в прошлом году был судим за тяжкое причинение вреда здоровью.