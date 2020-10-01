Происшествия

Гдович украл у рыбака-событульника более 30 тысяч рублей и перевел их на счет дочери

Житель поселка Смуравьево-2 Гдовского района предстанет перед судом за кражу денег у собутыльника. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Обвиняемый 1993 года рождения в течение трех дней приходил в гости к рыбаку-потерпевшему 1965 года рождения, проживающему в Гдове. В ходе застолий молодой человек просил у собутыльника для звонков телефон, но вместо этого через сервис «Мобильный банк» переводил с банковского счета потерпевшего деньги на счет своей дочери, банковской картой которой он пользовался.

Всего злоумышленник перевел 31 000 рублей. По данному факту было возбуждено три уголовных дела, соединенных в одно производство.

В настоящее время молодой человек находится в следственном изоляторе № 1 в Пскове. Ранее он был судим за аналогичные преступления и повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело находится на рассмотрении в Гдовском районном суде.