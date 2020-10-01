Происшествия

Более полумиллиона рублей отдали псковичи псевдоремонтникам из Новогородской области

Более полумиллиона рублей отдали псковичи мошенникам из Новгородской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, из Новгородской области в псковский регион прибыли двое мужчин и женщина, которые территории ряда районов совершили ряд краж. Действовали они под предлогом осуществления ремонта и очистки вентиляционных систем в жилищах. При этом члены группы распределяли между собой «роли». Одни отвлекали внимание хозяев, чаще всего лиц преклонного возраста, а другие похищали их деньги и ценные вещи, после чего непрошеные «гости» скрывались.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержали подозреваемых. В их отношении было возбуждено уголовное дело, которое расследовано Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области. Фигурантам вменяются десять эпизодов противоправной деятельности.

Ущерб, причиненный злоумышленниками жителям региона, составил более полумиллиона рублей.

Следствием осуществлен значительный объем работы, сформирована качественная доказательственная база. В настоящее время данное уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.