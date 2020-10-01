Происшествия

Петербурженку обвинили в краже смартфона у гдовской продавщицы

Петербурженку 1990 года рождения будут судить за кражу смартфона у продавщицы в Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

2 июля около 15:40 девушка зашла в один из магазинов в Гдове, подошла к рабочему месту продавца и незаметно для потерпевшей 1976 года рождения украла ее смартфон Huawei Y6 стоимостью около 5 тысяч рублей.

Петербурженке предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Ранее девушка была судима за аналогичное преступление. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.