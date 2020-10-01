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Происшествия

Пскович ответит в суде за телефонный звонок

02.10.2020 22:44|ПсковКомментариев: 0

В областном центре расследовано уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, сообщили ПЛН в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено следствием, вечером 1 июля 2020 года в Пскове безработный, ранее судимый горожанин, 1986 года рождения, находясь у дома по улице Юбилейной, из хулиганских побуждений позвонил по телефону «112» и умышленно сообщил оператору заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве. Якобы, он держит в руках гранату, которую намерен взорвать. При этом звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения.

На сообщение о готовящемся взрыве были незамедлительно мобилизованы и направлены силы правоохранительных органов, УМВД России по городу Пскову и иных служб жизнеобеспечения, призванных оказать помощь населению в экстренных ситуациях. В рамках проведенных мероприятий прошло обследование территории у дома по улице Юбилейной. При этом каких-либо взрывчатых веществ, устройств или боеприпасов обнаружено не было. Таким образом, в ходе проверки факт готовящегося взрыва не подтвердился.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. В его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Фигурант свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью. Данное уголовное дело расследовано подразделением дознания отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову. В ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения в суд.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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