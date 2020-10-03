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Компенсировать ущерб обяжут родителей вандалов, повредивших памятник герою войны Арнольду Мери

Родителей несовершеннолетних вандалов, повредивших памятник герою войны Арнольду Мери и еще 16 надгробий на кладбище в Порховском районе, обяжут компенсировать нанесенный ущерб. В настоящее время местная администрация провела восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: группа «Говорит Порхов» в соцсети «ВКонтакте»

«Это принципиальная позиция, которой мы будем придерживаться и в дальнейшем. Я много раз предупреждал, что никакого терпимого отношения к вандализму в Псковской области не будет, это противоречит духу и истории нашей земли, и наша прямая обязанность донести эту мысль до каждого потенциального вандала до совершения преступления», - подчеркнул глава региона.

Арнольд Мери - первый эстонец, который получил звание Героя Советского Союза. «Арнольд Мери – человек, имя которого должен знать каждый житель Порховского района, он заслужил свою награду благодаря доблести, проявленной в боях под Порховом. Получив четыре огнестрельных ранения, он остановил бегство своего батальона и организовал успешную оборону против десанта противника. В последние годы он проявил себя как идейный общественник и вплоть до самой смерти в 2009 году боролся со сторонниками фашизма уже на территории современной Эстонии», - напомнил Михаил Ведерников.

«Осквернение его памятника – это варварство, которое нельзя игнорировать, такие поступки должны придаваться огласке и получать самое широкое осуждение со стороны гражданского общества», - сказал он.

Губернатор поблагодарил сотрудников областного УМВД, которые оперативно установили преступников. «Ими оказались три школьных хулигана, которые сразу же были поставлены на учет в полицию», - констатировал он.