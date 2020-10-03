Происшествия

«Била головой об стол»: бабушка из Новосокольников два года истязала маленького внука

63-летняя жительница Новосокольников на протяжении двух лет истязала своего маленького внука. На момент начала противоправных действий ребенку было всего 3 года

«Не стесняясь, могла грубо хватать мальчика за одежду, трясти и откидывать ребёнка в сторону. Доставалось мальчику как ремнями, так и собачьим поводком», - рассказал руководитель Великолукского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области Алексей Колокольцев.

Кроме того, по словам соседей, пенсионерка хватала мальчика за волосы и била головой об стол с такой силой, что клоки волос оставались у нее в руках. Подробности читайте на сайте «МК в Пскове».