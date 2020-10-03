Происшествия

Росгвардейцы поймали укравшего пять бутылок шампуня псковича

Росгвардейцы поймали жителя Пскова, укравшего из магазина пять бутылок шампуня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Кража произошла в одном из магазинов на улице Народной в Пскове 2 октября. После поступления сигнала «Тревога» экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал молодого человека. Общая стоимость похищенного составила более 1 тысячи рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.