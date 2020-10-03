Происшествия

Страдающий амнезией пожилой мужчина пропал в Пскове

79-летний Виктор Михайлов пропал в Пскове. 1 октября в 17.05 он ушел от дома №25 на улице Яна Фабрициуса в сторону гаражей КИГ-22, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения. Особых примет не имеет. Был одет в серые брюки, тельняшку, серую куртку с четырьмя карманами спереди, коричневую вельветовую кепку.

Страдает потерей памяти, плохо слышит.

Значимую информацию можно сообщить по телефонам: +7-909-575-76-31 (Юлия), +7-911-364-75-55 (Дмитрий).