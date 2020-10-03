Происшествия

Мужчина упал в колодец в Пскове

Мужчина упал в технический колодец в Пскове 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Соответствующее сообщение поступило в дежурную часть в 12.21. Выяснилось, что пскович 1963 года рождения прогуливался по пустырю между домом №13 на улице Народной и домом №19 на улице Коммунальной, оступился и упал в колодец. Глубина колодца составила 4-4,5 метра. Мужчина самостоятельно позвонил по номеру 112 и объяснил, где его искать.

На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова, которые при помощи альпинистского снаряжения подняли пострадавшего наверх и передали медикам. Мужчина в результате падения получил перелом ноги, добавили в ведомстве.