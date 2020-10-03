Происшествия

Следственный комитет проверяет обстоятельства падения ребенка в веревочном парке в Пскове

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту падения ребенка в веревочном парке «Раздолье» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области.

Проверку проводит следственный отдел по г. Пскову.

Как сообщалось ранее, девочка упала с высоты на территории развлекательного комплекса «Раздолье» в Пскове. Это произошло 3 октября во время прохождения одного из маршрутов на территории веревочного парка. Ребенок находится в детской областной больнице.

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По словам сотрудников комплекса, девочка по неизвестной причине нарушила инструкции безопасности, на высоте сняла два страховочных карабина.