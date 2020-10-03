Происшествия

6 тонн сена сгорело в Псковском районе

6 тонн сена сгорело в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 3 октября в 18.31 поступило сообщение о возгорании сена в деревне Дуброво (Логозовская волость).

В навесе для сена размером 40 на 10 метров сгорело 6 тонн сена. Спасен прицеп. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек. Осуществлялся подвоз воды с пожарного водоема на расстоянии 800 метров.