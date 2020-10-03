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Происшествия

Мусор на площади 30 метров горел в неэксплуатируемом здании в центре Великих Лук

04.10.2020 15:01|ПсковКомментариев: 0

Мусор горел в неэксплуатируемом здании в центре Великих Лук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 3 октября в 19.57 Великих Луках на Октябрьском проспекте в одноэтажном неэксплуатируемом здании размером 300 на 140 метров произошло горение мусора на площади 30 кв. метров.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица выезжала. На место пожара выезжала 6-я пожарно-спасательная часть. В течение 20 минут работало звено газодымозащитной службы.

3 октября в 14.35 в Опочецком районе в Глубоковской волости в деревне Лобово горел жилой дом размером 9 на 11 метров. Дом выгорел изнутри по всей площади, сгорела кровля по всей площади. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки проводки. Выезжала 20-я пожарно-спасательная часть и добровольная пожарная команда Лобово.

В 15.42 в деревня Иванщина (Псковский район, Середкинская волость) горела баня размером 2,5 на 4 метра. Помещение выгорело изнутри по всей площади, сгорела кровля по всей площади Предположительная причина пожара - аварийный режим работы отопительной печи. На тушение пожара выезжал отдельный пожарный пост «Середка» и 3-я пожарно-спасательная часть.

В 21.30 в деревне Ручьи (Гдовский район, Юшкинская волость) в бане 6 на 6 метров сгорела кровля во всей площади, выгорела изнутри. Предположительно причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Тушением пожара занималась 11-я пожарно-спасательная часть.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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