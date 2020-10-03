Происшествия

Великолукская полиция продолжает поиски пропавшего мужчины

Великолукская полиция продолжает розыск гражданина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Степанова Евгения Игоревича, 1989 года рождения. С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло- русые короткие, глаза светло-серые.

Был одет: серая куртка, рубашка серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е.И.Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.