Происшествия

Более 30 убийств произошло в Псковской области в этом году

31 убийство произошло в Псковской области в 2020 году. Об этом рассказал начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов.

За аналогичный период прошлого года в регионе было совершено 23 убийства. «И только одно преступление осталось нераскрытым. За последние 2-3 года у нас не произошло ни одного квалифицированного или заказного убийства. Как правило, это бытовые преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения», - отметил Александр Павлов.

О том, как организована работа по поиску подозреваемых, какие преступления совершают чаще всего и изменился ли их характер за последние десятилетия, читайте на сайте «МК в Пскове».