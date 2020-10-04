Происшествия

Продукты и алкоголь украл мужчина из магазина в Пскове

Продукты и алкоголь украл мужчина из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

4 октября экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину, который пронес через кассу продукты питания и спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.