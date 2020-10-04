Происшествия

Пскович перевел мошенникам 900 тысяч рублей

Доверчивый пскович перевел мошенникам 900 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 34-летнему псковичу 2 октября позвонили сначала неизвестная женщина, а затем гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники собираются незаконно оформить на него кредит, и чтобы предотвратить это посоветовал горожанину взять кредит и перевести полученные деньги на указанный им «безопасный» счет.

В итоге мужчина перевел неизвестным через банкомат 900 тысяч рублей. А когда понял, что стал очередной жертвой дистанционных мошенников, обратился за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В Великих Луках 1 октября по аналогичной мошеннической схеме 32-летний горожанин после общения с мнимым сотрудником банка перевел неизвестным 210 тысяч рублей. А жительница Новоржева 1980 года рождения не досчиталась на своих банковских картах 366 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

«И такие случаи в области, у сожалению, далеко не единичные. С учетом складывающейся ситуации полиция напоминает нашим согражданам, что во избежание серьезных финансовых потерь ни под какими предлогами не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. И, в частности, будьте предельно осмотрительными при поступлении такого рода сомнительных предложений по оформлению кредитов. О каждом подобном факте необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел», - отметили в пресс-службе полиции.