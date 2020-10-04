Появилась версия отравления великолукских школьников

Учащиеся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках могли потерять сознание на торжественной линейки в результате пищевого отравления. Такую информацию распространяют ряд средств массовой информации и Telegram-каналов.
Линейка в средней школе №7 в Великих Луках 5 октября. Фото: пресс-служба администрации Псковской области
По мнению директора образовательного учреждения Натальи Демиховской, предположительно, дети получили тепловой удар.
Официальная причина массового ухудшения самочувствия детей на уличной линейке пока не названа. В детскую городскую больницу госпитализировали 13 школьников.