Происшествия

Безработный великолучанин украл из магазина колбасу и масло

Безработный молодой человек открыто похитил из магазина продукты и попытался скрыться. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, вечером 4 октября в магазине по улице Сизова один из покупателей без применения насилия похитил со стеллажей колбасу, масло и другие продукты, после чего попытался скрыться. Однако работники магазина проявили бдительность и сразу же сообщили о происходящем в полицию.

Наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки, незамедлительно прибывший на место происшествия, задержал подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции. Причиненный им ущерб устанавливается.

Задержанным оказался 26-летний безработный великолучанин, ранее уже судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ.