Происшествия

Житель Куньинского района ударил топором собутыльника, а затем избил

Жителю Куньинского района суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ за удар обухом топора в голову молодому человеку, с которым он распивал спиртные напитки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что мужчина умышлено совершил причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья.

Инцидент произошел 16 июня 2020 года около 17:00. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, которое способствовало снижению контроля над его поведением, в ходе конфликта, который произошел во время совместного распития спиртных напитков, взял топор и нанес его обухом стоящему перед ним молодому человеку удар в область виска. Конфликт продолжился во дворе дома, где мужчина нанес молодому человеку еще не менее двух ударов кулаками в область груди.